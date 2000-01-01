-
-
-
-
Производство вакуум-формовочное оборудование
- Месячный оборот: 0 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 0 руб/мес.
- Город: Дзержинский
- 10 000 000 ₽
- Город: Дзержинский
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 10 000 000 ₽
- Производство вакуум-формовочное оборудование
-
-
-
-
Продажа Управляющей компании с активами
- Месячный оборот: 0 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 15 000 000 руб/мес.
- Город: Истра
- 120 000 000 ₽
- Город: Истра
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 120 000 000 ₽
- Продажа Управляющей компании с активами
-
-
-
-
BITAMIN
- Месячный оборот: 150 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 60 000 руб/мес.
- Город: Одинцово
- 5 000 000 ₽
- Город: Одинцово
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 5 000 000 ₽
- BITAMIN
-
-
-
-
Детский игровой центр «СЧАСТЬЕГРАД»
- Месячный оборот: 780 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 380 000 руб/мес.
- Город: Раменское
- 6 900 000 ₽
- Город: Раменское
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 6 900 000 ₽
- Детский игровой центр «СЧАСТЬЕГРАД»
-
-
-
-
Кофейня Donutto
- Месячный оборот: 450 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 70 000 руб/мес.
- Город: Зеленоград
- 500 000 ₽
- Город: Зеленоград
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 500 000 ₽
- Кофейня Donutto
-
-
-
-
Гостевой дом с постоянной загрузкой в парке Этномир
- Месячный оборот: 200 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 150 000 руб/мес.
- Город: Наро-Фоминск
- 8 499 999 ₽
- Город: Наро-Фоминск
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 8 499 999 ₽
- Гостевой дом с постоянной загрузкой в парке Этномир
-
-
-
-
Сеть из 4-х хостелов (нежилой фонд)
- Месячный оборот: 1 458 594 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 800 000 руб/мес.
- Город: Котельники
- 14 990 000 ₽
- Город: Котельники
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 14 990 000 ₽
- Сеть из 4-х хостелов (нежилой фонд)
-
-
-
-
Уникальный бизнес - чугунные раритетные печи.
- Месячный оборот: 300 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 250 000 руб/мес.
- Город: Люберцы
- 1 ₽
- Город: Люберцы
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 1 ₽
- Уникальный бизнес - чугунные раритетные печи.
-
-
-
-
Готовый Арендный бизнес (Домодедово, Павловское)
- Месячный оборот: 1 770 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 0 руб/мес.
- Город: Домодедово
- 105 000 000 ₽
- Город: Домодедово
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 105 000 000 ₽
- Готовый Арендный бизнес (Домодедово, Павловское)
-
-
-
-
Цветочный супермаркет сети "Цветочный Ряд"
- Месячный оборот: 1 350 000 руб/мес.
- Окупаемость: 0 мес.
- Прибыль: 250 000 руб/мес.
- Город: Химки
- 2 500 000 ₽
- Город: Химки
- ∞ дней
-
- ∞ дней
- 2 500 000 ₽
- Цветочный супермаркет сети "Цветочный Ряд"